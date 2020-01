Le maire RN d'Hayange ne pourra pas expulser le Secours populaire

Hayange, France

Cela fait depuis 2016 que l'élu du Rassemblement national, Fabien Engelmann, est engagé dans un bras de fer avec le Secours populaire de la ville et c'est la 4e fois que la justice lui donne tort. La cour d'appel de Metz a donc confirmé le jugement de 1er instance du tribunal correctionnel de Thionville, en mai 2019.

Mais Fabien Engelmann ne compte pas baisser les bras, il veut continuer son action en justice contre le Secours populaire, et va "certainement" se pourvoir en cassation. La présidente du Secours populaire d'Hayange, Angèle Duflot-Alievi, se réjouit de son côté de cette nouvelle victoire contre le maire RN, "c'est surtout une victoire pour nos bénéficiaires", précise-t-elle, même si cette 4e victoire est ternie selon elle par "l'acharnement et la haine du maire à vouloir nous faire disparaître".

En 2016, l'élu du Rassemblement national avait coupé l'eau et l'électricité dans le local de l'association, ce qui avait perturbé la distribution de l'aide octroyée au millier de bénéficiaires. Mais le secours populaire a gagné en justice, deux fois, en 2017 et 2018 et la mairie a du rétablir l'eau et l'électricité dans le local. Fabien Engelmann réclame alors l'expulsion de l'association, qui dit-il, "ne dispose pas de bail en règle". Sur ce point, la justice l'a donc débouté une 2e fois de sa demande.