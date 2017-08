Le mal voyant qui a fait Bordeaux Paris au lieu de Bordeaux Orthez déçu par la réponse de la SNCF

Antonio Figueiredo a reçu son indemnisation de la SNCF après l'incroyable erreur d'aiguillage dont il a été victime le 4 août dernier. Ce Béarnais mal-voyant, originaire de Mourenx et qui vit à Bordeaux, s'est retrouvé à Paris au lieu d'Orthez.

Antonio Figueiredo avait été mis dans le train par un agent de la SNCF en charge des passagers handicapés. Arrivé à Paris il a pu repartir immédiatement pour Orthez, sa destination initiale, mais il a fait 8 heures de train en plus. Le pdg de la SNCF , Guillaume Pépy lui a téléphoné pour présenter des excuses. Antonio Figueiredo espérait une indemnisation à la hauteur du préjudice. Il a été déçu.

J'ai eu un coup de téléphone de la responsable de Accès plus, qui m'a demandé ce que je voulais pour me faire indemniser, soit un remboursement, soit des bons de transport, j'ai dit des bons de transport. Ils m'ont envoyé 3 bons de 15 euros, 45 euros . Je suis déçu, les excuses verbales c'est bien beau, mais ils auraient pu faire un peu plus d'efforts. Je ne vais pas leur envoyer un courrier en braille, mais ils auraient pu faire un peu plus, passer 8 heures dans le train au lieu de 2 heures, c'est inadmissible.