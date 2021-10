Le Manchois qui a percuté un véhicule de gendarmerie hier avec ses trois jeunes enfants à bord était alcoolisé

Il est environ 18H45 ce dimanche soir quand un banal contrôle de gendarmerie au lieu-dit Le Pont de Neuville à Bricquebosq va prendre une autre tournure. Les forces de l'ordre qui sont alors sur le bas côté de la route font signe à un conducteur de s'arrêter car il roule beaucoup trop vite. Mais contre toute attente l'homme au volant refuse d'obtempérer, il tente même de prendre la fuite, accélère et fonce volontairement sur un des véhicules de gendarmerie qu'il percute. Très vite les secours arrivent. 10 sapeurs pompiers des centres de Cherbourg et des Pieux. L'homme, un manchois de 40 ans est légèrement blessé mais surtout très alcoolisé. Et c'est en l'interpellant que les forces de l'ordre découvrent alors terrés dans le véhicule ses 3 enfants de 6, 9 et 12 ans en état de choc. Rapidement pris en charge ils ont été hier soir transportés sur l‘hôpital de Cherbourg. Quant au père il est actuellement en cellule de dégrisement et sera entendu vraisemblablement par les enquêteurs en fin de journée ce lundi dans le cadre d'une procédure de garde à vue. L'homme bien connu des services de police et de gendarmerie est sous le coup de multiples infractions selon les enquêteurs qui à ce stade ne veulent pas en dire plus. Le père de famille lui sera sommé d'être beaucoup plus bavard devant le tribunal de Cherbourg où il devrait comparaitre dans les prochains jours.