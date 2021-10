Le Manchois qui avait foncé sur des gendarmes avec des enfants dans son véhicule reste en prison

L'homme qui a eu 40 ans en détention provisoire a tenté de convaincre le tribunal ce jeudi matin de le laisser en libération conditionnelle mais au vu de son casier judicaire qui porte 16 mentions et 14 condamnations, le tribunal a décidé de son maintient en détention jusqu'au 15 novembre date de son procès. Son avocat ayant demandé en amont de l'audience un délai supplémentaire pour préparer sa défense.

Il était environ 18H45 dimanche soir quand un banal contrôle de gendarmerie au lieu-dit Le Pont de Neuville à Bricquebosq a tourné à la course poursuite avec un conducteur. Les forces de l'ordre qui sont alors sur le bas côté de la route font signe à un conducteur de s'arrêter car il roule beaucoup trop vite et a des dépassements dangereux. Sa conduite est au moins à 40 kms/H au dessus de la vitesse autorisée. Mais contre toute attente l'homme au volant refuse d'obtempérer et prend la fuite. Une course poursuite s'engage alors pendant 20 à 30 minutes. L'homme fait des écarts sur la route, brûle des stops accélère et fonce volontairement à deux reprises sur les gendarmes, il finit par percuter un de leurs véhicules. Très vite les secours arrivent. 10 sapeurs pompiers des centres de Cherbourg et des Pieux. L'homme est légèrement blessé mais surtout très alcoolisé. Il avait deux fois le taux autorisé. Et c'est en l'interpellant que les forces de l'ordre découvrent alors terrés dans le véhicule 3 jeunes enfants de 6, 9 et 12 ans en état de choc. Son fils et les deux filles de son ex-compagne. Il revenait d'une fête de famille. Placé en garde à vue lundi il est depuis en détention provisoire. L'homme bien connu des services de police et de gendarmerie est un multirécidiviste en matière de délinquance routière il n'avait d'ailleurs plus de permis de conduire depuis août 2019 , ni d'assurance.

L'homme comparaitra devant le tribunal le 15 novembre prochain.