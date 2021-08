Le manque de soleil de ces derniers mois n'aide pas les producteurs de pommes de la Manche

La Manche a connu 9% d'ensoleillement en moins au mois de juillet, comparé à l'année dernière. C'est d'ailleurs le septième mois avec le plus de pluie depuis 1959. Des conditions qui ne font pas l'affaire des producteurs de pommes. À cela s'ajoute les températures négatives du printemps, même s'ils ont échappé aux gelés, à la différence des certains départements voisins, notamment dans l'ancienne Haute-Normandie. Ces professionnels devraient avoir une bonne quantité de fruits, mais la qualité inquiète, à quelques semaines du début de la récolte. En effet, il n'y a pas eu assez de soleil pour avoir des pommes assez sucrées.

Des pommes plus riches en jus avec moins de sucres

Damien Férey possède 10 hectares de verger à Rauville-La-Bigot, dans le Cotentin. Aujourd'hui ses pommes de variété dites tardives mesures quatre à cinq centimètres de diamètres, une taille "satisfaisante" pour cette période.

"Vous pouvez le voir par contre, quand on roule sur les routes, l'herbe pousse très bien cette année, c'est un peu la même chose pour le pommier, il va capter l'eau, explique le trentenaire, qui fabrique principalement du cidre sur cette exploitation familiale. On risque d'avoir des pommes plus riches en jus, donc ça va diluer les sucres et les composés aromatiques de la pommes." Ces derniers dosent la quantité d'alcool du cidre ou du calvados, par exemple. Si cela est avéré, il faudra davantage de jus pour une bouteille.

Dans le verger de Damien Férey, près de 8 000 arbres, avec exclusivement des variétés de pommes tardives. © Radio France - Raphaël Aubry

Ce producteur préfère toutefois ne pas s'alarmer. La qualité de la récolte dépendra de la météo du mois de septembre. "Souvent j'ai l'expression, c'est à la fin de la foire que l'on compte les bouses. On fera le bilan, au moment de la récolte", continue Damien Férey, également conseiller départemental, récemment élu dans le canton de Bricquebec. Même son cloche, à quelques kilomètres. La cidrerie Hérout fait également pousser des variétés de pommes tardives. "Cela pourrait avoir des conséquences, mais imaginons un mois de septembre ensoleillé, ça sera largement suffisant pour des récoltes qui ne débuteront que début octobre. Tant que ce n'est pas récolte, on ne sait pas", pointe Marie-Agnes Hérout la gérante.

"Pour les variétés précoces, c'est déjà trop tard"

Cette situation reste inédite selon le syndicat agricole FDSEA de la Manche. "Je n'ai jamais vu autant de pluie. Pour les variétés précoces, c'est déjà trop tard je pense, mais pour les tardives, ça peut encore changer", juge Serge Lefranc, responsable de la section fruits et producteur de pommes à table à Saint-Hilaire-du-Harcouet.