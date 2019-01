Le Mans : 18 mois de prison ferme pour le chauffard du tram

Le tribunal correctionnel du Mans a condamné ce lundi un Normand de 43 ans à 18 mois de prison ferme. Vendredi 18 janvier, l'homme, ivre et sans permis, avait percuté un poteau du tram après un délit de fuite, avec à la clé une journée noire dans les transports en commun manceaux.

Le Mans, France

Un homme de 43 ans, originaire de St Etienne du Rouvray (Normandie), a été condamné ce lundi à 18 mois de prison ferme par le tribunal du Mans. Dans la nuit de jeudi à vendredi, au volant d'un Citroën Jumpy, il avait fauché deux mineurs à scooter, avant de prendre la fuite et de percuter un poteau du tram avenue Georges Durand. L'accident avait perturbé le trafic du tramway au Mans jusqu'en fin d'après-midi vendredi.

2,7 grammes d'alcool dans le sang

Après avoir fini sa course dans le poteau électrique, le prévenu a été secouru par les policiers et pompiers, qu'il a longuement insultés et menacés de mort. Il avait 2,7 g d'alcool dans le sang. "J'ai fait n'importe quoi, c'est l'alcool", a-t-il expliqué à l'audience de comparution immédiate. L'homme a 21 condamnations à son actif depuis 1993. Il se trouvait au Mans pour un déplacement professionnel, logé dans un appartement avec un collègue auquel il a subtilisé les clés du véhicule de service après une soirée passée à faire la tournée des bars.