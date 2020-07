Le Mans : quatre personnes soupçonnées d'avoir commis 94 vols ont été arrêtées

La technique est bien rodée. Les malfaiteurs, uniforme sur le dos, se font passer pour de faux policiers. Leurs victimes sont des personnes âgées, plus crédules ou vulnérables. Les escrocs gagnent leur confiance et en profitent pour leur voler de l'argent. Mais pas seulement, les malfaiteurs qui disposent d'attaches dans la région nantaise et au Mans, cambriolent aussi des commerces. Ils sévissent dans l'ouest de la France entre juillet 2019 et juin 2020 avant d'être arrêtés. Pour mettre fin à leurs agissements, une cellule d'enquête spéciale a été créée. Elle est composée de militaires de l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante, des Sections de recherches d’Angers et de Rennes ainsi que des groupements de gendarmerie du Morbihan et de la Sarthe.

94 vols au total

L'enquête fait état de 94 vols au total : 71 vols en tant que faux policiers, 12 vols aggravés dans des commerces et 11 vols de véhicules. Sept ont été découverts incendiés. Des faits commis en Bretagne, en Basse-Normandie et en Pays-de-la-Loire. Un véritable réseau qui a des ramifications en région parisienne et en Belgique. Le 29 juin, une série d'interpellations est menée dans la région nantaise, au Mans et en région parisienne. Cinq personnes, trois hommes et deux femmes, tous de nationalité française, sont placées en garde à vue. Lors des perquisitions, les enquêteurs découvrent 80 000€ en liquide. Ils saisissent aussi des caravanes et véhicules.

Quatre personnes sont mises en examen pour vols en bande organisée, recel en bande organisée, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs. Les deux auteurs principaux des vols, âgés d'une cinquantaine d'années et déjà connus de la justice, sont placés en détention provisoire. Les deux autres suspects font l'objet d'un contrôle judiciaire.