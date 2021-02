Le Mans : 75 000 euros d'amendes pour un trafic de cigarettes

Un homme et son beau-frère ont été condamnés au tribunal du Mans pour avoir importé et vendu en contrebande plus de 44 kilos de cigarettes. Un trafic qui a duré pendant plus de deux ans et qui a pris fin dans le sud de la France.

Le premier homme a été interpellé alors qu'il revenait d'Andorre avec 220 cartouches de cigarettes et dix pots de tabac à fumer.

Un manceaux et son beau-frère ont été condamnés ce lundi 15 février au tribunal du Mans pour être à la tête d'un trafic illégal de 600 cartouches de cigarettes. Ils devront payer une amende douanière de 75 000 euros.

Le premier des deux protagonistes a été arrêté en juin 2018 par la douane de Montauban alors qu'il revenait d'un court séjour en Andorre. Dans sa voiture, 220 cartouches de cigarettes et dix pots de tabac à fumer ont été saisies, représentant une valeur totale de 18 500 euros. Lors du voyage; son beau-père et sa mère étaient présents dans une autre voiture et servaient d'éclaireurs. L'homme n'était pas présent lors du procès.

Il s'affiche avec des liasses de billets sur les réseaux sociaux

L'autre prévenu âgé de 27 ans, a lui vendu 180 cartouches de cigarettes entre 2017 et 2019 sur Le Mans et dans toute la France. Des cartouches qu'il allait notamment acheter au Luxembourg. Avec ce trafic, il a encaissé 11 000 euros en deux ans. Selon le procureur, le prévenu n'a pas hésité à afficher cet argent facile sur les réseaux sociaux, en se montrant avec plusieurs liasses de billets.

Le premier trafiquant a été condamné à une amende douanière de 18 500 euros et six mois de prison ferme. Quant à son beau frère il écope de 57 000 euros d'amende et dix mois de prison avec sursis.