Le Mans : 800 mètres cubes de déchets en feu au centre de tri Valor Pôle

L'incendie s'est déclaré vers 18h30, ce vendredi 24 juillet, dans le centre de tri Valor Pôle, situé avenue Pierre-Piffault, dans le sud du Mans. Un tas de 800 mètres cubes de déchets, carton et plastique, a pris feu. Les équipiers de première intervention de l'entreprise ont rapidement été rejoints par vingt-sept pompiers. A l'aide de cinq lances et de douze engins, l'incendie a été circonscrit et maîtrisé en une heure et demi. "On a mis plusieurs lances en action pour apaiser l'intensité du foyer et enrayer la propagation sur l'autre bâtiment. Il est préservé, donc l'impact économique sera moindre pour l'entreprise", explique le capitaine Dallier au micro de France Bleu Maine.

Les causes de l'incendie encore inconnues

Le patron de Valor Pôle s'est joint aux pompiers. Samuel Hervagault a lui-même pris une lance à eau pour stopper les flammes. Il n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'incendie. Pour l'instant, les causes de du feu ne sont pas encore connues. Une enquête doit être menée pour les définir.

Le Capitaine Dallier, avec la chasuble jaune, explique la manœuvre à suivre à ses équipes. © Radio France - Clémentine Sabrié