Le Mans, France

Une douzaine de karts ont été impliqués dans ce carambolage, peu après le départ. La pré-finale de cette étape de National séries karting réunissait 36 pilotes âgés de 12 à 15 ans, avec plusieurs années d'expérience chacun.

L'accident s'est produit en deux temps, selon les témoignages que nous avons recueillis. D'abord un accrochage sans gravité vers l'arrière de la course. Les pilotes des karts impliqués sont restés dans leurs engins, immobilisés sur la piste.

Un sur-accident à 60 km/h

Devant eux, la course s'est poursuivie. Au bout d'environ une minute, les premiers sont donc revenus au niveau de l'accrochage et n'ont pas pu éviter leurs camarades. "Tout le monde s'est empilé derrière", résume le père d'un jeune pilote blessé. Les karts atteignent environ 60 km/h sur cette partie du circuit, estime un autre.

Parmi les victimes de l'accident, trois souffrent de fractures importantes, six autres sont plus légèrement blessés et ont passé des examens de contrôle à l’hôpital du Mans, ce dimanche après-midi. Le centre hospitalier a accueilli certains adolescents dans ses urgences pédiatriques et d'autres aux urgences adultes.

Le drapeau jaune a-t-il été utilisé à temps ?

Plusieurs membres de l'entourage des pilotes assurent qu'ils auraient pu ralentir à temps pour éviter l'accident mais que la procédure pour les prévenir du danger n'a pas été activée assez tôt. Le père d'un blessé évoque ainsi un "problème de réactivité de la direction de course". Le Mans karting international n'a fait aucun commentaire ce dimanche.