Le Mans : 900 kilos de cannabis saisis dans un camion-citerne, le procès d’un vaste trafic de drogue

Le procès d'un vaste trafic de drogue commence ce lundi 17 octobre devant le tribunal du Mans. Treize personnes comparaissent. Parmi elles, une bonne moitié de Sarthois. Ces prévenus sont soupçonnés d'avoir participé à l’acheminement d'environ 900kg de résine de cannabis vers l’agglomération du Mans depuis l’Espagne .

La drogue circulait dans un camion-citerne

L'importante quantité de marchandise a été saisie le 11 mars 2021 sur l’autoroute A85 , en Indre-et-Loire, entre Vierzon et Tours. Elle était transportée dans un camion-citerne. A l'époque, sa valeur estimée à la revente était de 3,5 M€. Ce jour-là, les policiers ont interpellé quatre Manceaux dans le poids lourd et dans la voiture qui lui ouvrait la route. Plusieurs vagues d'arrestations ont ensuite eu lieu jusqu'à l'été. Les enquêteurs ont remonté la filière et identifié les personnes susceptibles d'avoir contribué à ce trafic, par exemple pour conditionner la drogue ou l'acheminer. Plusieurs compagnes de suspects ont notamment été mises en examen. Un habitant de Sablé-sur-Sarthe est soupçonné d’être à la tête de ce trafic.

Ecoutes téléphoniques et micros dans les voitures

Cette enquête a été marquée par de nombreuses écoutes que ce soit par l'intermédiaire des téléphones des trafiquants présumés ou grâce à des micros cachés dans leur voiture. Au cours de leurs auditions, les treize prévenus dont certains comparaissent libres n'ont quasiment rien dit. "C'est l'omerta", résume un avocat qui intervient dans ce dossier. Durant leur procès, les prévenus devraient au mieux se renvoyer la balle de leur responsabilité de ce trafic de drogue décrit comme international par les enquêteurs. Ils encourent jusqu’à dix ans de prison.