Le Mans : à 11 ans, Louidgi sauve ses voisins des flammes

Mardi soir, alors que le haut de son immeuble était en feu dans le quartier du Ronceray au Mans, le jeune homme a prévenu un à un les habitants pour qu’ils se mettent à l’abri. Son sang-froid et son courage suscitent l’admiration de ses voisins et de ses parents.

Louidgi ce héros. En 24 heures, le garçon de 11 ans est devenu la fierté de son quartier du Ronceray au Mans. Mardi soir, lorsqu’il a vu le feu ravager le cinquième et dernier étage de son immeuble de l’allée Claude Debussy, il a de lui-même frappé aux portes et sonné à l’interphone pour prévenir ses voisins du danger. « J’ai pris cette initiative tout seul », raconte Louidgi. « J’ai dit : descendez, il y a le feu ! ». Le garçon qui assure ne pas avoir eu peur sur le moment trouve son geste simplement « normal ». Son père, Jérôme, qui a aperçu les flammes le premier confie son étonnement et son admiration: « je ne lui ai pas demandé de prévenir les voisins. Il est parti de sa propre initiative. Je n’aurai jamais pensé qu’il aurait réagi comme cela, à 11 ans ! Il a fait un acte d’humanité énorme ! »

Je suis très fière de mon fils !"

Dans le quartier, les Manceaux sont nombreux à féliciter Louidgi, à commencer par Chérifa, sa jeune voisine : « j’étais chez moi, en train de regarder la télé », se souvient-elle. Lorsqu’il a sonné, « il ne m’a même pas laissé le temps de lui demander qui il était. Il nous a dit : sortez vite, il y a le feu ! ». La plus admirative reste Laurie, sa maman : « il a quand même sauvé quelques personnes, c’est impressionnant ! Je suis très fière de mon fils ! ». Le Mans Métropole Habitat, le bailleur social qui gère l'immeuble félicite également Louidgi pour son sang-froid et souligne sa maturité. Cet incendie n’a pas fait de victime. Une enquête est ouverte pour en déterminer l'origine. La dizaine d’habitants a été relogée ce mercredi.