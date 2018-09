Un adolescent de 16 ans a été interpellé dimanche après-midi, rue de l'Arche, près de l'avenue Bollée. Il avait sur lui une hachette et voulait se venger après des insultes laissées sur son téléphone.

Le Mans, France

Difficile de passer inaperçu dans les rues du Mans, lorsque l'on se promène avec une hachette dans la main. Un jeune homme de 16 ans a été interpellé dimanche, vers 16 heures, rue de l'Arche. Il se rendait dans le centre-ville, l'arme blanche à la main.

L'adolescent, déscolarisé depuis un an et inactif, assure aux enquêteurs vouloir mener une "expédition punitive", après avoir reçu des insultes par téléphone. Chose étrange, il explique ne pas savoir qui est derrière le message vocal. Lors de son interpellation, il ne fait preuve d'aucune coopération et insulte à plusieurs reprises les policiers, qui l'embarquent au commissariat, rue Coeffort.

Les forces de l'ordre l'ont auditionné, avant de le remettre quelques heures plus tard à sa mère. Le jeune homme sera convoqué ultérieurement devant un juge des enfants. La Police nationale de Sarthe rapporte, avec humour, cette affaire sur sa page Facebook.