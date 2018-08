Le Mans, France

Sobrement intitulée "Le Mans à travers les âges", la première bande dessinée consacrée entièrement à la ville du Mans va voir le jour. Le premier tome sort le 28 septembre, et va de la création du mur d'enceinte de la ville au IIIe siècle, jusqu'aux prémices de la Révolution française.

Chaque Manceau peut s'y reconnaître

Onze dessinateurs sarthois, un historien et un scénariste ont collaborés à ce projet, qui a vu le jour en à peine plus de six mois. Une prouesse rendue possible par l'énergie du libraire Samuel Chauveau, pour qui "les auteurs ont magnifié l'histoire très riche de la ville. Les lieux sont très ressemblants, chaque Manceau peut s'y reconnaître". Avec comme fil rouge au fil des pages, le menhir adossé à la cathédrale.

Docu-BD

L'ouvrage comporte neuf chapitres, et au milieu des planches des iconographies, pour mêler le romanesque à la précision historique. Tiré à 6 000 exemplaires, il sera présenté en grandes pompes le 28 septembre au théâtre des Quinconces, en présence de tous ses concepteurs.

Le second tome, allant du massacre des vendéens à nos jours, est déjà prévu pour 2019.