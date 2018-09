Le Mans, France

Toute essoufflée des quelques kilomètres qu'elle vient de parcourir en courant, Maggie franchit la ligne d'arrivée. Ces cinq kilomètres, cette jeune femme, venue avec sa fille, les a parcouru pour la lutte contre la mucoviscidose, "pour participer à une bonne cause, pour les gens malades, et pour leur "donner notre souffle". " Donner du souffle pour ceux qui en manquent, c'est d'ailleurs le slogan des virades de l'espoir, organisées ce dimanche dans toute la France et pour la première fois cette année au Mans.

Sensibiliser et récolter des fonds

Comme Maggie et sa fille, ils sont une cinquantaine à avoir endossé les chasubles, enfilé les baskets ou grimpé sur leur vélo, à l'Arche de la Nature. Parmi lesquels, Céline, dont la nièce est atteinte de la mucoviscidose, cette maladie rare qui touche les voies respiratoires. "C'est bien que tous les gens qui viennent courir d'habitude au Verger puissent être sensibilisés à cette maladie là. La recherche est primordiale, c'est ce qui va permettre aux personnes atteintes d'avoir une espérance de vie un peu plus longue dans les années à venir".

L'organisateur reconnaît que la participation a été modeste, pour cette première édition, mais toute pierre à l'édifice est importante. "Une maladie rare nécessite des années et des années de recherches, et cela a un coût. C'est un vrai soucis car on n'arrive pas à trouver de remède. Nous sommes toujours dans l'attente d'un miracle."

35 malades en Sarthe

La mucoviscidose touche 7 200 personnes en France et 35 en Sarthe, dont 18 enfants. Si pour l'instant, les chercheurs n'ont pas encore trouvé de solutions pour soigner la maladie, il y a des progrès. "Avant, il n'y avait pas de population adulte", explique Ibrahima Touré, l'organisateur de la virade du Mans. "Maintenant oui et c'est grâce à la générosité du grand public. Ce sont les virades de l'espoir qui permettent de collecter jusqu'à la moitié du budget annuel de l'association "Vaincre la mucoviscidose." " L'an passé, la mobilisation a permis de récolter environ cinq millions d'euros, en France.