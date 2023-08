Le Mans : après l'incendie de la rue Courboulay, les résidents ont peur que cela recommence

L'odeur de fumée est encore forte dans les couloirs de l'immeuble. Les entreprises de nettoyage sont en action pour laver les murs noircis. Quatre jours après l'incendie , Thérèse, locataire depuis 45 ans reste très choquée. Elle a été hospitalisée une nuit après avoir inhalé de la fumée. Depuis elle a peur. "J'ai du mal à dormir. Je laisse tout ouvert dans la chambre pour regarder, observer. J'ai peur du feu". Deux jours avant l'incendie, la cave de Thérèse a été visitée. Et ce n'est pas la première fois précise son mari qui affirme que ceux qui se sont introduits au sous sol n'ont rien volé.

ⓘ Publicité

Les murs des parties communes de l'immeuble sont noircis par les fumées. L'odeur est encore forte quatre jours après l'incendie © Radio France - yann lastennet

Des intrusions quasi quotidiennes dans les sous-sol de l'immeuble, selon les résidents

Ils ne sont pas les seuls. Tous les résidents présents à la réunion se plaignent des intrusions chaque nuit ou presque dans les caves de l'immeuble, là où justement est parti le feu. " La nuit dernière encore" se lamente Fabrice qui habite l'immeuble depuis 12 ans. " Il faisait chaud, j'étais sur le balcon et j'ai vu des jeunes sortir, aller et venir. Ca fait des mois qu'on est plusieurs locataires à le signaler mais rien n'est fait, rien ne bouge ! Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'il y ait un autre incendie ? On se demande si demain on sera encore vivant, s'il n' y aura pas un autre incendie ?"

Peur que cela recommence

Marine aussi est inquiète. Cette jeune femme vit dans un appartement au rez-de-chaussée avec son mari et son petit garçon de 2 ans. " C'est l'enfer. On a des jeunes qui viennent squatter, qui fait beaucoup de bruit, qui se bagarre. La police ne se déplace pas tout le temps, ce qui peut se comprendre mais ce n'est plus sécurisé. Ils viennent défoncer les portes en bas pour accéder aux caves. Ils défoncent les portes à la main. C'est tout le temps. Cela ne m'étonne même pas qu'on ait eu incendie. Avec mon mari, on a peur. On a pris rendez vous avec Sarthe Habitat pour partir"

Les murs de l'immeuble portent encore les stigmates de l'incendie qui s'est déclaré dans les caves © Radio France - yann lastennet

Un incendie probablement d'origine criminelle

Plusieurs membres de Sarthe habitat écoutent la colère des résidents réunis au pied de l'immeuble dont les aérations des caves sont encore noircies. Même s'il comprend l'exaspération des locataires, Guy Henrion, le directeur général du bailleur social se défend. " On ne peut pas dire qu'on ne fait rien ! Chaque locataire a un badge qui permet de provoquer l'ouverture des portes. On est déjà sur un degré de sécurité qui est déjà très bon ! " Pas assez apparemment pour empêcher les intrusions dans les caves. " On va voir ce qu'on peut encore améliorer" promet Guy Henrion qui rappelle que la sécurité est aussi l'affaire de tous. " Il faut aussi que les locataires fassent attention à bien refermer la porte après eux".

Tollé dans l'assistance. " Nous ne sommes quand même responsables de ces intrusions" lance un résident. " C'est trop facile de rejeter la faute sur les habitants". Guy Henrion le reconnait mais invite les habitants à signaler chaque dégradation et à porter plainte " même si je sais que ce n'est pas facile". C'est ce qu'a fait Sarthe habitat ce mardi après-midi car selon le directeur général du bailleur social, tout porte à croire que cet incendie est d'origine criminelle mais si cette hypothèse doit être confirmée par l'enquête ouverte par le parquet du Mans.

Trois personnes toujours hospitalisées

Sarthe Habitat s'est dit prêt à accompagner les victimes dans leurs démarches administratives, en particulier auprès des assureurs. Si l'électricité a été rétablie dans les parties communes, en revanche il faudra au moins 3 semaines avant de réparer la fibre qui a été endommagée par l'incendie. Une partie des résidents est donc privée d'internet temporairement.

Trois personnes étaient encore hospitalisée ce mardi après-midi après avoir été intoxiquées par le monoxyde de carbone. Un octogénaire est toujours dans un état grave mais stable. "On espère avoir des nouvelles rassurantes" conclut Guy Henrion qui a fait part de son soutien et son émotion à la famille de la victime, présente hier à la réunion.

Contrairement à ce qu'indique l'affiche, l'électricité a été rétablie dans les parties communes de l'immeuble © Radio France - yann lastennet

dont une dans