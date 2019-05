Le Mans : après la violente bagarre entre deux SDF, Stéphane Le Foll promet d'agir en renforçant la sécurité

Le Mans, France

Après la violente dispute entre deux SDF lundi après-midi près de la place de la République, en centre-ville du Mans, Stéphane Le Foll, le maire de la ville, a réagi ce mardi matin au micro de France Bleu Maine. Notamment sur l'envoi de courriers par les habitants à la mairie pour alerter sur ces violences : "Des courriers on en reçoit tout le temps et c'est légitime. La question de la sécurité est un problème sur lequel on a toujours des remontées."

Les habitants disent ne pas être étonnés par cette bagarre

En effet, les commerçants de la place où s'est déroulée la bagarre lundi ont dit ne pas être étonnés. Certains nous ont raconté que la tension montait depuis des semaines et qu'ils avaient envoyé des courriers à la mairie pour dénoncer la violence et les incivilités. Ces derniers affirment être restés sans réponse.

"On travaille sur la prévention pour éviter qu'ils ne finissent par se taper dessus", affirme Stéphane Le Foll

"On sait que quand les SDF restent trop longtemps au même endroit on a un problème car l'alcool conduit à des violences", poursuit Stéphane Le Foll qui ajoute : "On est en train de travailler sur la prévention pour éviter que ces gens ne finissent par se taper dessus en pleine place publique. Ensuite, _on renforce aussi les questions de sécurité_. On a un débat pour renforcer la police municipale et faire en sorte qu'elle puisse travailler un peu plus longtemps notamment le soir. Donc nous allons agir."