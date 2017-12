Un jeune garçon de 11 ans a été interpellé vendredi au Mans.. Il était au volant d'une Audi A5. C'est le plus jeune conducteur jamais interpellé en Sarthe.

Le Mans, France

Il voulait peut- être faire un tour sur le circuit des 24 heures. Un jeune garçon de 11 ans a été contrôlé vendredi au Mans au volant d'une Audi A5.

Vendredi matin, le jeune garçon prend les clefs de la voiture de son oncle, met le contact, et puis s'en va faire tranquillement faire ses courses. Aux policiers, il assure qu'il voulait juste se rendre dans un magasin pour acheter une bouteille de Redbull, une boisson énergisante.

Les passants, étonnés de voir un adolescent conduire la puissante voiture, préviennent la police, qui pense d'abord à un vol. Tous les effectifs disponibles se mettent alors à la recherche de la voiture.

Le puissant véhicule est enfin intercepté avenue Felix Geneslay, à proximité du circuit des 24 heures du Mans. A la vue des gyrophares, le jeune conducteur prend peur et lâche les pédales pour s'arrêter. Mais il ne maîtrise pas son véhicule, et la voiture, à la boite de vitesse automatique, continue sa route, et vient s'encastrer dans le fourgon de la police.

Il voulait un peu épater la galerie

Les policiers procèdent alors au contrôle du jeune automobiliste. Et là, surprise, celui ci n'a que 11 ans. Les forces de l'ordre se rendent vite compte qu'ils n'avaient pas à faire à de la grande délinquance. "Il voulait un peu épater la galerie", confie un témoin.

Malgré les risques, l'histoire se finit tout de même bien pour le jeune garçon, qui sort indemne de son aventure. Un policier a été légèrement blessé lors de la collision, mais son état n'a nécessité aucun jour d'ITT.