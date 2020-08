Le Mans : des centaines de personnes ont observé une minute de silence au commissariat pour le policier tué

Des collègues du policier tué, des agents de la police municipale, des pompiers, des familles de policiers, mais aussi des anonymes ont observé une minute de silence pour honorer la mémoire d'Eric Monroy, ce samedi 8 août, à 21h30, dans la cour du commissariat du Mans. Ce brigadier de nuit de 43 ans a perdu la vie lors d'une intervention jeudi 6 août. En plus des dizaines de personnes en uniforme, 200 civils étaient présents.

A l'initiative de cet hommage, des "nuiteux", les policiers qui travaillent la nuit, des collègues d'Eric Monroy. Après la minute de silence, une policière s'effondre en larme. Les autres restent silencieux. "On ne sait jamais sur quoi on va tomber en partant la nuit", témoigne un brigadier nocturne qui souhaite rester anonyme. Il occupe ce poste au Mans depuis plus de 15 ans. "Cela peut très bien se passer, comme très mal." Une de ses collègues explique que ce qui aggrave souvent la situation c'est la consommation d'alcool et de stupéfiant. "Les problèmes avec l'alcool, ce n'est pas que le vendredi ou le samedi. Cela peut aussi être le reste de la semaine avec des différends familiaux violents", précise le premier. Tous les deux notent une augmentation de l'agressivité des personnes interpellées ces dernières années.

