Le Mans : des peines d'amendes pour les militants d'extrême droite après leur raid violent en centre-ville

Il faisaient partie du groupe qui avait semé la terreur en centre-ville du Mans, le 14 décembre 2019. Ce lundi, quatre des cinq militants d'extrême droite accusés d'un raid violent sur plusieurs bars du centre ville du Mans ont été condamnés à des peines allant de 300 à 600 € d'amende pour "participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences." D'eux d'entre eux, jugés également pour port d'arme blanche prohibé, ont interdiction de détenir une arme pendant trois ans. L'un de ces jeunes hommes, tous âgés entre 18 et 25 ans, a quant à lui été relaxé. Un jugement bien éloigné des réquisitions du procureur, qui avait réclamé 8 mois de prison avec sursis lors de l'audience début novembre.

Venus de Rennes, Angers, Paris ou Lyon, les prévenus avaient ce soir-là participé à un rassemblement du Souvenir vendéen afin de commémorer les morts du camp royaliste lors de la bataille du Mans, en 1793. Ils s'étaient ensuite joints à une groupe d'une quarantaine de personnes "au visage dissimulé", portant "des barres de fer, des battes de baseball et des matraques", qui avait déferlé en centre-ville du Mans peu avant 22h, prenant notamment pour cible plusieurs bars réputés de gauche ou anti-fascistes. On avait notamment retrouvé sur eux un poing américain et une matraque télescopique.