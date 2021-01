Deux hommes sont mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire par un juge du parquet du Mans, samedi 2 janvier 2021. Ils sont soupçonnés d'avoir tué un homme de 18 ans à l'arme blanche lors d'une rixe, le soir du jeudi 31 décembre 2020.

Le Mans : deux hommes mis en examen pour meurtre après une bagarre le soir du Nouvel An

Les deux suspects sont mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire, le 2 janvier 2021.

Le parquet du Mans a mis en examen deux hommes de 18 et 25 ans pour meurtre, samedi, suite au décès d'un homme de 18 ans lors d'une bagarre, le soir du Nouvel An. Ce jeune est mort dans une rixe entre deux bandes rivales, rue des Sablons, derrière le centre municipal de santé du Mans. Quand les secours sont arrivés sur place, ils n'ont pu que constater son décès et "des plaies vraisemblablement infligées à l'arme blanche", selon le tribunal du Mans. "La victime, originaire de Guinée, avait des attaches au Mans pour y avoir résidé jusque récemment", précise le parquet.

Deux suspects déjà condamnés pour des violences

Juste après les faits, deux hommes ont été interpellés près des lieux du crime. Face aux enquêteurs du Service régional de police judiciaire d'Angers (SRPJ), ils reconnaissent leur participation à la bagarre, mais nient leur implication dans les violences mortelles. Leur version des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis par le SRPJ, ni aux conclusions de leur investigation.

Les deux suspects sont donc écroués en attente de leur jugement. Ils ont déjà été condamnés pour des faits de violence auparavant. Ils encourent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.