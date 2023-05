Le Mans : deux Lyonnais condamnés à cinq et sept ans de prison pour une série de cambriolages

"C'est un long périple de cambriolages, préparés à l'avance. Nous ne sommes pas face à des amateurs", prévient la présidente en début d'audience. Dans le box du tribunal correctionnel du Mans ce lundi 15 mai, deux hommes. Originaires de Lyon, ils sont âgés de 44 et 47 ans. L'un est accusé de 21 cambriolages ou tentatives de cambriolage, l'autre de 13 cambriolages ou tentatives de cambriolage. Les faits se sont déroulés entre juillet 2022 et janvier 2023, dans plusieurs départements (Sarthe, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Dordogne, Loire-Atlantique, Cher, etc.). La Banque Postale a été la cible principale de ces cambriolages, avec 125.000 euros de préjudice. Mais des enseignes comme Célio, Biocoop, Tape à l'œil ou King Jouet ont également été visées.

Même mode opératoire

L'enquête révèle que quasiment tous les cambriolages se sont produits de la même façon. De nuit, les câbles internet sont coupés pour éviter qu'une alarme ne se déclenche ou qu'une caméra ne filme, les portes sont forcées, les coffres et les caisses vidées. Après "un gros travail de traçage des téléphones, des véhicules", il apparaît que le portable des prévenus borne systématiquement dans le même secteur, la nuit du cambriolage. "Les enquêteurs ont fait des rapprochements avec vous, vous comprenez ?", interroge la présidente. "Oui, mais ce ne sont que des rapprochements. Vous n'avez pas de preuves", répond le prévenu de 44 ans, accusé de 21 cambriolages ou tentatives.

En poursuivant sa lecture, la présidente s'arrête sur un cambriolage, celui de la Banque Postale de Beaumont-sur-Sarthe, le 25 août 2022. L'ADN du prévenu a été retrouvé sur un escabeau. "Ben l'ADN, c'est transportable vous savez", essaie-t-il de répondre. "Mais alors pourquoi des hôtels étaient réservés à votre nom, au moment des faits, dans de petits villages si loin de Lyon ?", interroge de nouveau la présidente. "Parce que je fréquente de mauvaises personnes. Et je repère des voitures pour les acheter", répond l'un. "Moi, c'était pour voir du pays", répond l'autre prévenu, sourire en coin.

Déjà de nombreuses condamnations à leur actif

Les deux hommes disent avoir grandi ensemble dans un quartier à Lyon, ils se sont ensuite perdus de vue, puis retrouvés fin 2022. L'homme âgé de 44 ans a déjà 18 mentions à son casier judiciaire. Celui âgé de 47 ans, 32 mentions. "Il a passé 15 ans de sa vie en prison. Vous pensez vraiment qu'il ne sait pas qu'il faut éteindre un téléphone avant de faire un cambriolage ? La téléphonie, ça ne fait pas tout. On est allés beaucoup trop vite dans ce dossier", défend Me Blandine Hericher-Mazel, son avocate.

Les deux hommes ont pourtant été interpellés dans la nuit du 29 au 30 janvier 2023, après visionnage des caméras de vidéosurveillance notamment. Cette nuit-là, 42.000 euros ont été dérobés à la Banque Postale de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Dans un hôtel à Carquefou (Loire-Atlantique), les deux hommes sont interpellés quelques heures plus tard, avec, caché dans le faux plafond de leur chambre un sac plastique contenant 45.000 euros. "Force est de constater que les décisions judiciaires n'ont aucun effet sur ces deux-là", regrette la procureure de la République. Elle requiert cinq ans et huit ans d'emprisonnement. Après 30 minutes de délibérations, le tribunal a reconnu les deux hommes coupables des faits reprochés. Ils écopent de cinq ans et sept ans de prison ferme.