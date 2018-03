Le Mans, France

Deux policiers du Mans ont été blessés, ce mercredi durant une interpellation en marge de la fête foraine. En début de soirée, un homme de 45 ans a tenté d'entrer dans le site, avec une bouteille de Whisky dans son sac. Contrôlé par les policiers, présents en nombre depuis les débordements de début de semaine, l'individu de 45 ans s'éloigne, et se rend dans le jardin de Tessé, où il vide sa bouteille.

Vers 22 heures, une autre patrouille pédestre des forces de l'ordre se rend dans le parc, alors que l'homme est passablement éméché. "Ils sont beaux les policiers, C'est la police à Macron" leur lance-t-il. Les policiers décident alors de procéder au contrôle, mais l'individu se montre très agressif. Un des gardiens de la paix le repousse, mais il est violemment frappé au visage. Bilan, des hématomes, et une dent cassée.

Il mord un jeune policier

L'agresseur est mis au sol, et maîtrisé par la patrouille. Au commissariat, les insultes reprennent : "Bande de sales flics". Il s'agite, et un jeune policier de 22 ans tente alors de le calmer. L'homme le mord à la main. Le policier, pourtant équipé d'épais gants, est blessé jusqu'au sang, et souffre d'une entorse au doigt. Il se verra prescrire 5 jours d'Incapacité totale de travail (ITT).

L'individu est placé en garde à vue, pour violence, outrage et rébellion. Déjà bien connu des services de police, pour de multiples faits de violences (notamment contre les forces de l'ordre) et pour agression sexuelle sur mineur, il a été déféré ce jeudi devant un magistrat, et sera jugé vendredi en comparution immédiate, au tribunal correctionnel de Strasbourg.