Le Mans, France

Il voulait se donner en spectacle, mais a finalement fini sa nuit au commissariat. Un homme a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche, place d'Alger dans le centre-ville du Mans.

Les policiers sont intervenus alors que l'homme était en plein rodéo urbain au volant d'une voiture. Et lors du contrôle, impossible pour lui de présenter un permis de conduire : il ne l'a jamais passé. C'est ce que racontent les policiers sur leur page Facebook, avec une belle pointe d'humour.

Le 5 août, une loi sanctionnant les rodéos et autres runs d'un an de prison maximum et 15 000 euros d'amende est parue au Journal Officiel.