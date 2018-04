Le Mans, France

"C'est un pied nickelé", confie-t-on au commissariat du Mans. Un homme a été interpellé samedi après-midi rue nationale, au Mans. Il est soupçonné d'avoir braqué un salon de coiffure, avec un marteau.

Vers 18 heures, cet homme de 35 ans, à la carrure imposante et à la barbe épaisse entre dans le commerce, le visage découvert et s'adresse au gérant. "Il est rentré et il m'a dit, "c'est un braquage, je veux ta caisse autrement je te plante, raconte Bruno, le coiffeur. Tu fais ça vite, propre, et tu n'auras pas de problème."

150 euros dans la caisse

Le patron s’exécute, se rend derrière son bureau, saisit une petite liasse de billet et la tend au malfaiteur, qui dérobe aussi quelques pièces dans le tiroir caisse. Bilan du casse, un peu moins de 150 euros.

Le voleur oblige ensuite Bruno à se rendre dans son arrière boutique, le temps de prendre la fuite. Mais il n'aura pas le temps d'aller bien loin : le coiffeur prévient les policiers, qui l'interpellent quelques minutes plus tard.

Le voisin auteur du vol

Le commerçant connait bien son agresseur, qui habite juste en face de son salon. "Je le vois passer tous les jours." A son domicile, les enquêteurs retrouvent le marteau, ainsi qu'un couteau, que le voleur fait tomber par terre durant le braquage, selon les images de vidéosurveillance que France Bleu Maine a pu consulter. Aucune trace par contre du butin, que le suspect explique avoir lâché par terre dans la rue, à la vue des policiers.

Bruno n'aurait jamais pensé se faire braquer un jour. "Pas un salon de coiffure, pas un salon de coiffure. J'ai 51 ans, c'est mon premier." Après l'agression, il a eu du mal à dormir. "Comme tout individu qui se fait braquer, même si je suis un grand garçon, c'est jamais agréable, un peu triste, même inquiétant. Maintenant, quand quelqu'un rentre, je me méfie plus."

L'agresseur présumé passera en comparution immédiate mercredi, au tribunal correctionnel du Mans. Il est poursuivi pour "extorsion". Il est actuellement incarcéré à la maison d'arrêt des croisettes, à Coulaines, dans l'attente de son procès.