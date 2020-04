Le Mans : il voulait acheter du shit, il reçoit deux coups de couteau

L'altercation s'est produite avenue du Général Leclerc, l'une des places de deal bien connues de la ville du Mans. Dimanche 26 avril soir, vers 19 h, deux hommes se retrouvent pour effectuer une transaction portant sur une barrette de résine de cannabis. C'est en tout cas ce qu'ils ont expliqué à la police. Mais pour une raison inconnue, la situation dégénère : le vendeur sort un couteau et poignarde l'acheteur à deux reprises.

Rapidement pris en charge par les services de secours, la victime a été conduite à l'hôpital dans un état grave, souffrant d'un pneumothorax (de l'air s'infiltre dans l'enveloppe du poumon, provoquant le décollement de celui-ci). Mais à cette heure, son pronostic vital n'est plus engagé.

Âgé de 20 ans et originaire de la Guadeloupe, l'auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue. Il doit être présenté ce mardi après-midi à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour tentative d'homicide volontaire. Le parquet va demander le placement en détention provisoire de cet homme, dont le casier judiciaire porte déjà plusieurs mentions pour trafic de drogue et violences volontaires.