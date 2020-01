Le Mans : la grève des avocats provoque des renvois d'audience jusqu'en septembre

Les avocats du Mans sont en grève depuis plus de deux semaines. Toutes les audiences sont donc renvoyées, certaines jusqu'en septembre. Le tribunal judiciaire du Mans commence à accumuler du retard.

Le Mans, France

Sans avocat, pas d'audience. Depuis plus de deux semaines, les 176 avocats du barreau du Mans sont en grève contre la réforme des retraites. Une grève qui est devenue illimitée, vendredi 17 janvier, après sa seconde reconduction. On ne croise plus aucune robe noire dans les couloirs de la cité judiciaire mancelle. "La conséquence concrète, c'est que toutes les audiences, civiles ou pénales, sont renvoyées pour la plupart aux mois de mai ou juin, pour certains dossiers au mois de septembre", constate le président du tribunal judiciaire du Mans, François Genicon.

Un problème pourrait se poser si une décision de justice concerne le placement en détention, provisoire ou non, d'un justiciable. Il faut obligatoirement un avocat dans ce cas-là, mais "dans certaines circonstances exceptionnelles, la jurisprudence admet que l'on puisse prendre ces dossiers sans avocat", précise François Genicon. Pour l'instant, ce cas de figure ne s'est pas encore présenté au tribunal judiciaire du Mans. "Nous n'en sommes pas encore là", tempère le magistrat.

Plusieurs mois de retard

Avec ces multiples renvois d'audience, le tribunal tourne au ralenti. Un seul service est très sollicité : le greffe. Il gère tous les renvois de dossier. "C'est une charge pour _le greffier qui doit replanifier tous ces dossiers_", explique le président du tribunal judiciaire. Selon lui, cette grève va faire prendre "plusieurs mois de retard" au tribunal. "Ces dossiers renvoyés vont prendre la place de dossiers qui auraient dû être appelés à ce moment-là. Il y aura effectivement un décalage pour les nouveaux arrivants."