La justice reconnait la responsabilité d'un médecin dans la mort du basketteur Thierry Rupert

La mort de l'ancien basketteur du MSB Thierry Rupert en 2013, à l'âge de 35 ans, suite à un malaise cardiaque survenu à l'entrainement, est bien liée à une mauvaise appréciation d'un médecin du sport. C'est ce que vient de reconnaitre le tribunal du Mans dans un avis rendu ce mardi 31 janvier, qui pointe des manquements lors d'un examen médical passé en 2011 pour savoir si le joueur était apte ou non à poursuivre une carrière professionnelle.

100.000 euros de dommages et intérêts

Nous sommes en septembre 2011, quand ce médecin de l'institut régional de médecine du sport de la Haute-Normandie examine Thierry Rupert, alors nouvelle recrue du club de Rouen. Le docteur ne détecte pas les signes avant-coureurs d'une cardiomyopathie, et ce, malgré les antécédents du joueur, qui présentait une malformation cardiaque. Aucun examen complémentaire n'est demandé, notamment auprès d'un cardiologue. Au contraire, le médecin donne son feu vert pour que le basketteur poursuive sa carrière de haut niveau.

Un choix considéré aujourd'hui comme une faute par le tribunal du Mans, et qui a eu des conséquences dans le décès de Thierry Rupert. "Le tribunal considère que le lien entre cette faute et le décès, c'est 20% de perte de chance d'avoir pu éviter le décès si le certificat n'avait pas été délivré", confie Maitre Alain Dupuy, avocat de la veuve de Thierry Rupert.

Cette décision met un terme à une longue saga judiciaire lancée en 2014 par Elham Rupert pour comprendre les causes de la mort de son mari. "La responsabilité de l'institut médical et du docteur, c'est une excellente décision, c'était ça le principal", déclare Alain Dupuy, qui voit ici la clôture d'un combat judiciaire. L'affaire serait relancée si jamais l'institut ou l'assureur faisait appel.

Le médecin en question n'est pas condamné, et peut même encore exercer. En revanche, son employeur, l'institut de médecine du sport, est désigné par la justice comme responsable des décisions de l'un de ses salariés, et a été condamné à ce titre à verser des dommages et intérêts à la veuve de Thierry Rupert qui s'élèvent à 100.000 euros.