Le Mans : la permanence du député LREM Damien Pichereau détruite en marge de la mobilisation des gilets jaunes

Des violences ont éclaté ce samedi au Mans en marge de la manifestation des gilets jaunes. La permanence du député LREM Damien Pichereau a été entièrement détruite, le commissariat et la palais de justice ont également été pris pour cible par des casseurs.

Le Mans, France

La permanence du député La République en marche Damien Pichereau a été entièrement détruite ce samedi après-midi au Mans, lors de la manifestation "24h Pacifiq’Mans" des gilets jaunes. Au moins une vingtaine de casseurs ont infiltré le cortège dès le début de l’après-midi. Ils ont vandalisé le commissariat, et jeté des projectiles sur les vitres du palais de justice du Mans, avant d’affronter les forces de l’ordre. Une trentaine de cars de CRS bloquent encore actuellement des rues du centre-ville. Au moins une personne a été interpellée.

Des affrontements dans le centre ville du Mans, un nuage de gaz lacrymogène #Acte14#giletsjaunespic.twitter.com/ExRX9icRiK — France Bleu Maine (@bleumaine) February 16, 2019

Des violences condamnées

La destruction de la permanence de Damien Pichereau a été immédiatement condamnée par LREM dans la Sarthe qui déplore "un acte lâche, gravissime."

⭕ Nous condamnons la destruction de la permanence de notre député @DamienPichereau.

Un acte lâche, gravissime ! La violence ne mène nulle part. Solidarité avec les membres de l’équipe parlementaire. #LeMans#Sarthe@LaREM_ANpic.twitter.com/n89OkltdFJ — LaREM Sarthe (@EnMarcheSarthe) February 16, 2019

Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations et ancienne maire adjointe du Mans, a elle aussi réagi sur Twitter ce samedi pour apporter son soutien à Damien Pichereau.