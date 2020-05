Le Mans : la police retrouve les colliers qu'il a volés à l'arraché dans ses chaussures

Un homme de 24 ans va être présenté à la justice, mardi 26 mai 2020, pour un vol à l'arraché de deux colliers en or dans le centre-ville du Mans. Il nie les faits alors que les bijoux ont été retrouvés sur lui et que sa victime l'a reconnu.

L'homme âgé de 24 ans a arraché deux colliers en or à une dame âgée à l'angle de la rue du Port et de la rue Paul-Courboulay, au Mans, dimanche 24 mai 2020.

Les policiers ont retrouvé le voleur rapidement par un concours de circonstances. Cet homme de 24 ans a arraché deux colliers en or au cou d'une dame âgée à l'angle de la rue du Port et de la rue Paul-Courboulay, en centre-ville du Mans, dimanche 24 mai 2020, vers 16h30. La dame a prévenu la police et a donné un signalement assez précis du voleur, qui était déjà parti quand les forces de l'ordre sont arrivées sur place.

Il ne retrouve pas ses clés, mais les deux colliers, dans ses chaussures

Une heure plus tard, la police intervient pour une rixe rue du Bourbelet. C'est là qu'elle reconnait l'homme signalé par la victime, même s'il a changé de polo. L'officier de police judiciaire donne alors l'autorisation aux agents d'emmener le suspect à son domicile pour une perquisition. Une fois arrivé devant la porte, ce dernier ne se rappelle pas où sont ses clés. Les policiers lui demandent alors d'enlever ses chaussures pour vérifier qu'il ne les a pas cachées là pour retarder la perquisition. Et là, dans ses souliers, ils retrouvent deux colliers en or. Le mis en cause se défend en expliquant qu'ils appartiennent à sa grand-mère.

Il est placé en garde à vue. La victime vient au commissariat et le reconnaît. Photos à l'appui, elle prouve que ce sont les bijoux qu'il lui a arraché. Le suspect continue de nier et affirme qu'il portera plainte contre la victime pour fausses accusations. Déjà connu de la police pour des faits différents de celui-là, le mis en cause sera présenté au parquet du Mans ce mercredi 26 mai dans la matinée.