Le Mans : la police se trompe d'adresse et débarque au petit matin chez des personnes âgées

Le Mans, France

Comme l'a révélé Le Maine Libre, Jacky et Colette, deux retraités du Mans (Sarthe) âgés de 74 ans ont vécu une belle frayeur le lundi 23 décembre 2019. A 7h30, alors que leur famille était réunie chez eux pour Noël, ils ont été réveillés par les coups de boutoir de la police qui tentait d'enfoncer la porte de leur maison. Par erreur, puisque les forces de l'ordre venaient en fait interpeller le fils de leurs voisins.

"Invasion de Robocop"

La porte d'entrée ayant été endommagée dans l'opération, c'est finalement par la porte-fenêtre que les policiers sont entrés dans la maison. "C'était l'invasion", raconte Jacky au micro de France Bleu Maine qui décrit "une cohorte de Robocop". "Ils m'ont dit de m'écarter pour aller voir au sous-sol où forcément ils n'ont rien trouvé ni personne. Avec pour finir cette déclaration du chef du 'bataillon' : c'est une erreur". "C'est bien, hein !", ironise Colette.

Il reste une trace de bottes de policier sur le bas de la porte d'entrée de la maison de Colette et Jacky. © Radio France - Clémentine Sabrié

Reconnaissant sa méprise, la police mancelle a présenté ses excuses à la famille le lendemain des faits et assure qu'elle va verser une indemnité financière au titre du préjudice moral et psychologique, mais également prendre en charge les frais de réparation de la porte d'entrée, désormais inopérante. Jacky et Colette attendent de voir comment évolue leur dossier et se réservent le droit de porter plainte.