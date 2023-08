Le Mans : le balcon d'un immeuble du centre-ville en feu

Des Manceaux hagards, en pyjama dans la rue. Quatre jours seulement après l'impressionnant incendie d'un immeuble rue Courboulay , c'est le balcon d'une tour située près du Jardin des Plantes, rue de la Presche, qui a flambé mardi soir. Mais cette fois, il n'y a eu aucun blessé constate les pompiers de la Sarthe et les dégâts semblent limité à l'extérieur de deux logements.

"Dans ses circonstances, on déclenche toujours des moyens importants" explique le Service départemental d'incendie et de secours, avec près d'une vingtaine de soldats du feu mobilisés et surtout de nombreux camions (échelle, pompe et ambulance) pour intervenir le plus rapidement possible.

