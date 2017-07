Le Mans : le cinéma CGR lance une nouvelle salle "ICE"

Le Méga CGR de la zone nord du Mans innove avec une salle ICE pour "Immersive Cinéma Expérience". Une salle de cinéma où tous les critères : sièges, écran, lumières, son ont été amélioré et la technologie "light vibe" intallée. Des écrans lumino-textiles sont censés "imerger" le spectateur.

C'est la salle de tous les superlatifs : plus d'enceintes, positionnées à la fois au plafond et sur les côtés, plus de luminosité, plus de place pour les jambes, plus de confort avec des fauteuils inclinables... Mais tout ça existait déjà ailleurs. Mais le groupe CGR a décidé de se démarquer en équipant 8 salles en France de la technologie Lightvibe. Des écrans lumino-textiles "prolongent" l'image en périphérie de la vision des spectateurs... Un procédé que les Sarthois peuvent découvrir mardi pour la projection de Valérian en avant-première. Le dernier film de Luc Besson est le seul adapté à cette technologie pour le moment.

Des spectateurs plutôt convaincus

Les bandes-annonces profitent également de ce nouveau dispositif que des spectateurs sélectionnés par le Méga CGR de Saint-Saturnin ont pu tester jeudi dernier. Franck, 41 ans, est bluffé : "C'est top. Le son est top, l'image est top, tout est top". Son ami reste plus prudent : "ça sera à développer. là, dans un premier temps, c'est un peu surprenant, parce qu'il y a de la lumière qui part dans tous les sens. On a pas l'habitude dans un cinéma".

D'autres films annoncés

CGR est le seul groupe de cinéma à proposer cette technologie et n'a pour l'instant qu'un seul film pour démontrer son potentiel. Pas grave pour Jocelyn Bouyssy le directeur général : "le dispositif Lightvibe est tout de même disponible pendant les bandes-annonces. Aujourd'hui, la complexité est de convaincre les réalisateurs d'adapter leurs films à cette technologie. Ils veulent déjà voir ce que donne Valérian. Mes collaborateurs sont à Los Angeles pour convaincre les patrons de Sony de faire Blade Runner comme ça. Moi, j'ai déjà vu Thomas Langmann, on fera Star 80 dans ce format". Et deux groupes ont ou vont enregistrer leurs concerts en Lightvibe : Imagine Dragons et Matt Pokara pour sa tournée "My Way Tour". C'est d'ailleurs ce qui a le plus bluffé Hélène et Christophe, de La Flèche : "avec les lumières, on est vraiment comme au concert, sans les inconvénients !".

Le tarif : 15 euros

Evidemment, toute cette technologie augmente le prix du ticket.. 15 euros la séance ! Jocelyn Bouyssy précise que chaque film diffusé dans la salle "Ice" sera aussi passé dans une autre salle "classique" à quelques minutes d'écart.