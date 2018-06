Le Mans, France

La Police du Mans se met à Facebook ! Le commissariat du Mans lance sa page le 4 juillet, emboîtant le pas à la Gendarmerie de la Sarthe.

Pour les forces de l'ordre, il s'agit de pouvoir diffuser les informations "directement à destination du public." Les utilisateurs du réseau social pourront notamment retrouver des indications concernant les difficultés de circulation et les disparitions inquiétantes, mais aussi les campagnes de prévention et de recrutement. "Les réseaux sociaux permettent d'impliquer les gens, qui pourront diffuser les objets retrouvés lors d'un cambriolage par exemple", explique-t-on au commissariat.

Autre objectif affiché par la police, dépoussiérer son image. "On veut aussi mieux faire connaitre notre administration et notre travail". Un clip doit d'ailleurs être diffusé "pour faire bouger les lignes, changer cette image austère et froide que l'on peut avoir parfois".

De nombreuses animations place des Jacobins

A l'occasion du lancement de cette page, la police invite les manceaux à venir à sa rencontre, le 4 juillet de 16 heures à 19 heures place des Jacobins, avec de nombreuses animations. Deux véhicules anciens entièrement restaurés seront exposés, notamment un "panier à salade", précise le commissariat. Les motards proposeront au public d'essayer leurs véhicules.

A gagner également, une visite en avant-première du futur commissariat Paixhans, qui devrait être inauguré d'ici la fin de l'année. Pour jouer, il suffira de se prendre en photo sur l'un des stands (déguisé par exemple en homme du Raid, le groupe d'intervention de la police), s'abonner et liker une photo sur la page "police nationale sarthe".