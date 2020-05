Le Mans : le tribunal judiciaire va se déconfiner en deux temps

La justice organise son déconfinement. Depuis mi-mars, le tribunal judiciaire du Mans a fonctionné au ralenti. La permanence du parquet a été maintenue et les affaires les plus urgentes ont été jugées (comparutions immédiates, violences conjugales et familiales), mais 80% des affaires ont été retardées.

La réouverture du tribunal se fera en deux temps. D'abord à partir du 11 mai, commencera une période intermédiaire, une sorte de sas pour remettre la machine en marche. Puis à compter du 25 mai, une reprise de l'activité et de l’accueil du public.

Une première période de sas

Du 11 au 25 mai, la grande majorité des magistrats fera son retour dans les murs du tribunal. "Cette période de quinze jours sera mise à profit pour que chacun reprenne en main son service, préparer des convocations. Il faudra également s'approprier de nouvelles méthodes de travail. On va essayer de faire le plus de choses par écrit, par visioconférence ou sans audience", explique François Génicon, le président du tribunal.

Les espaces de travail et les salles d'audience seront également réaménagées pour respecter les distances de sécurité. "Concrètement, on va installer des hygiaphone, des plaques de plexiglas éloigner des bureaux dans les open-spaces et condamner un siège sur deux dans les salles d'audience", précise le président du tribunal. Toutefois, il n'y aura aucun rendez-vous, ni audiences (en dehors des comparutions immédiates), et le public ne sera pas autorisé à entrer.

L'activité ne reprendra réellement qu'à partir du 25 mai

A compter du 25 mai, les audiences civiles et pénales devraient reprendre pratiquement normalement. La cité judiciaire sera accessible au public, mais uniquement pour les personnes convoquées. "Les familles, les accompagnants, les gens qui viennent quelquefois un peu par curiosité personnelle ne seront pas admises", indique François Génicon.

Une session d'assises est également prévue du 29 juin au 10 juillet. Mais cela pose des questions d'ordre pratique. "Faut-il encore que les jurés puisse venir, qu'ils ne soient pas trop agés afin de ne pas mettre leur santé en danger. Il faut également qu'on puisse organiser la salle d'audience et la salle des délibérés afin que les gens soient espacés les uns des autres", souligne le président du tribunal en rappelant que lors des sessions d'assises en première instance, trois magistrats et six jurés sont présents. Un chiffre qui s'élève à neuf jurés pour les procès d'assises en appel.

Pas de retour à la normale avant septembre

Avec le confinement de deux mois et la grève des avocats contre la réforme des retraites, les affaires ont pris beaucoup de retard. "J'espère qu'on pourra quand même amortir le choc et garder des délais de traitement relativement raisonnables", confie le président du tribunal.

Il se peut qu'on soit submergé par un tsunami

"Je ne sais pas du tout quelle masse on va avoir à traiter. Il se peut qu'on soit submergé par un tsunami parce qu'il y aura beaucoup de retard. On va être alimenté de nouveau par la police, la gendarmerie, les huissiers, les avocats, les particuliers, etc", poursuit-il. Le président du tribunal ne compte pas aplanir toutes les difficultés avant le mois de septembre.

Infos pratiques

Pour contacter le tribunal avant sa réouverture, deux possibilités :

Par mail : tgi-le-mans@justice.fr

Par téléphone, au standard : 02.43.83.77.00