Un homme a dérobé une ambulance devant le centre hospitalier du Mans dans la nuit de dimanche à lundi. Inquiété par la fumée qui se dégageait des freins, le voleur a appelé le 17 pour qu'une patrouille intervienne ! Il a été interpellé et est en garde à vue.

Le Mans, France

Il pensait sans doute bien faire... Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme s'empare d'une ambulance de l'hôpital du Mans et part faire un tour avec. Après quelques kilomètres, la fumée qui se dégage des freins l'inquiète. Le voleur appelle alors tout naturellement le 17 pour demander l'intervention d'une patrouille ! Les policiers l'ont interpellé dans le quartier gare Sud. "Une collaboration efficace" souligne ironiquement l'officier chargé de la page Facebook de la police nationale de la Sarthe. L'individu est en garde à vue. En plus, il n'avait pas de permis de conduire et portait un couteau.