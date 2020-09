Le Mans : les jours de grand vent, difficile d'habiter la nouvelle tour Renaissance...

"Ca siffle en continue, même si on ferme les portes et les fenêtres ça ne change rien". Voilà ce que certains habitants de la tour Renaissance dans le centre-ville du Mans (Sarthe), subissent régulièrement. Le vent pénètre dans les bardages entraînant des vibrements intenses.

Les finitions de la nouvelle tour Renaissance dans le centre-ville du Mans (Sarthe), ne sont pas encore achevées que certains habitants se plaignent déjà de la conception de l'immeuble. En cause : les bardages posés sur les balcons. Des bardages perforés qui permette au vent de s'engouffrer faisant apparaître un son strident. Les jours de vent fort, mieux vaut être absent de la tour... du moins de ses derniers étages.

Des nuisances sonores à partir du septième étage

Car de part sa conception et sa position géographique, l'immeuble est moins protégé lorsque l'on atteint le septième étage. Les six premiers sont abrités par l'immeuble voisin. Plus on monte et plus le vent est fort, selon Pédro Chami, directeur de Citya immobilier et syndic de copropriété de la tour. Il suit personnellement le dossier. " On a fait appel à un huissier de justice pour quantifier et mesurer tout ça. Un sonomètre et un anémomètre vont être installés dès cette semaine."

À en croire les relevés sonores effectués par des habitants et rapportés au directeur, les niveaux peuvent atteindre entre 80 et 110 décibels. Pour comparaison, le niveau du bruit des avions à proximité d'un aéroport est évalué entre 95 et 115 décibels. C'est aussi équivalent au son d'un marteau-piqueur situé à moins de 5 mètres de vous.

Des discussions en cours

Un résident à déjà assigné à comparaître le promoteur Kaufmann & Broad, ce que va bientôt faire le syndic de copropriété. Même si pour Pédro Chami, c'est avant tout un acte préventif. Lui, ne veut pas accabler le promoteur. "Il ne faut pas mettre la totalité de la responsabilité sur Kaufman & Broad. Il faut surtout qu'il demande aux entreprises qu'il a mandaté de faire le nécessaire." La situation sanitaire n'a évidemment rien arrangé sans compter la faillite de l'entreprise chargée du bardage en plein chantier.

Pour l'heure le dialogue semble privilégié entre toutes les parties. Jacques Rubio, directeur général régions et résidences gérées de Kaufman & Broad précise que l'entreprise existe depuis plus de 50 ans et livre 12 000 logements par an. "On est conscient qu'il peut y avoir un problème, cependant le chantier n'est pas encore terminé. On a confié la construction à Vinci, qui doit finaliser le chantier du bardage à la fin octobre."

L'entreprise assure que les décisions nécessaires, si elles doivent être prises, le seront. Jacques Rubio ajoute : " rendez-vous a été pris avec certains propriétaires pour parler du problème ", l'un d'entre-eux a lancé une assignation contre Kaufman & Broad. Il cite officiellement, via un huissier de justice, Kaufman & Broad à comparaître devant le juge. La délibération est prévue pour le 9 octobre. À cette date, une expertise pourra être demandée ou non.

Une mésaventure similaire pour le promoteur existe à Rennes dans une tour construite en 2018. Elle est depuis surnommée la tour infernale par les habitants. Deux couples ont décidé de porter plainte pour obtenir réparation.