Le Mans métropole lance la deuxième phase de concertation sur les chronolignes de bus

Nouvelle étape dans le projet de développement des chronolignes de bus du Mans. Après une première concertation en 2020, notamment sur les tracés de ces "supers lignes" appelées à remplacer les n° 4, 5 et 6, un deuxième cycle de réunions et de concertations s'ouvre avec l'organisation de huit ateliers participatifs pour aborder "les aménagements urbains et les problématiques spécifiques à chaque secteur".

Sur la base d'une présentation spécifique au secteur concerné, les participants pourront confronter les points de vues des différents usagers de la route et de l'espace urbain afin de proposer des solutions et des pistes d'aménagement. Concrètement : comment fait-on passer ici un bus et des voitures ? Quels aménagements pour les mobilités douces ? Ou encore quels espaces pour le stationnement ? Car ces chantiers, sans être aussi importants que celui du tramway ou du Tempo, vont permettre de remodeler certaines rues, voire certains quartiers.

Pour participer à ces ateliers, il est conseillé de s'inscrire sur le site participatif de la ville du Mans.

Mardi 19 octobre 2021 à 19h30, Maison de quartier Fulbert Masson : Ligne C5 (Geneslay)

Mercredi 20 octobre 2021 à 19h00, Salle Henri Barbin (31 à 43 Bd, JJ Rousseau) : Ligne C5/C6 (Pontlieue)

Jeudi 21 octobre 2021 à 19h00, Maison de quartier Georges Brassens, 161-163 avenue Olivier Heuzé : Ligne C4 (Sablé/Croix Georgette)

Mardi 9 novembre 2021 à 19h00, Maison de quartier Charles Trenet, 67 rue Alfred de Vigny : Ligne C5/C6 (Bollée/Mariette)

Mercredi 17 novembre 2021 à 19h00, Palais des Congrès - salle format fauteuils avec tablette + projecteur : Ligne C4 (Eichthal/Gare)

Vendredi 19 novembre 2021 à 19h00, Maison de quartier Les Ardrières, rue du Happeau : Ligne C4 (Patis/Heuzé)

Mardi 23 novembre 2021 à 19h00, Maison des syndicats, 2 place Stalingrad : Ligne C4 (Eperon/Les halles)

Jeudi 25 novembre 2021 à 19h30, Maison de quartier Barbara, allée Aigle noir : Ligne C5 (Chanzy/Washington)