Le Mans : Ouest-France porte plainte après des dégradations en marge de la manifestation des "gilets jaunes"

Le Mans, France

La rédaction Ouest-France, rue Gambetta au Mans, a été la cible de casseurs samedi 16 février, en marge de la manifestation des "gilets jaunes". Il était aux alentours de 16 heures lorsque des individus ont brisé toutes les vitrines du journal. Selon le journal, un homme a réussi à pénétrer à l'intérieur de la rédaction avec un marteau. Les individus ont "détruit le boîtier du digicode et l’un d’entre eux, encagoulé, a réussi à pénétrer jusqu’à l’intérieur de l’accueil. Brisant toutes les vitres sur son passage. Puis, il s’est enfui."

Les vitrines du journal ont été brisées par des individus, en marge de la manifestation des "gilets jaunes". © Radio France - Pauline Pennanec'h

Le journal porte plainte

D'autres enseignes, et notamment l'agence immobilière Citya ont également été visées, leurs vitrines brisées. D'après nos confrères de Ouest-France, "au vu de l’acharnement qui a été mis pour pénétrer dans la rédaction, ce sont bel et bien à des symboles – la démocratie et la liberté de la presse – auxquels on s’est attaqué." Le journal annonce qu'il va porter plainte.