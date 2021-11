Le Mans : pourquoi les grèves se succèdent à la Setram

A l'heure de pointe pour la reprise après les vacances, les bus de la Setram étaient pour l'essentiel absents ce lundi. Le dépôt de bus a été bloqué plusieurs heures dans le cadre d'un mouvement de grève à l'appel des syndicats FO et CFDT de la Setram.

Les participants - une soixantaine présents sur site en fin de matinée - demandent la réintégration de deux de leurs collègues, licenciés en octobre. La direction leur reproche des violences. L'intersyndicale ne conteste pas le principe des sanctions, mais leur ampleur. Cette nouvelle grève indique un climat social dégradé chez le transporteur manceau, après un printemps très agité et marqué par une série de grèves et de blocages.

Le licenciement de leurs collègues a secoué Laurent, Gabriel et Gervais, tous trois conducteurs à la Setram, qui ne reconnaissent plus leur entreprise : "Avant, on pouvait discuter mais maintenant c'est juste non". "Cette décision, c'est pour marquer les jeunes et qu'ils se tiennent à carreaux". "Le management par la terreur, ça ne fonctionne pas".

Pour dialoguer il faut être deux

Ce constat d'absence de dialogue sincère entre direction et syndicats, Jean-Paul Pringuet, le directeur de la Setram le partage... mais dans l'autre sens. "En principe il faut près de deux semaines de dialogue avant une grève, c'est la loi. Mais pour dialoguer il faut être deux. Si pour certains la grève est l'objectif et pas seulement un moyen, c'est compliqué".

Les syndicats qui appelaient à la grève hier n'excluent pas d'autres journées d'action comme celle-ci, notamment à l'approche de Noël.