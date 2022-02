Le Mans : quatre ex-salariées de l'Ehpad Orpéa des Sablons avaient porté plainte en 2020

Le scandale d'Orpéa n'est pas une surprise pour ces Sarthoises. Quatre ex-salariées de l'Ehpad Orpéa des Sablons au Mans, licenciées en 2020 et 2021, avaient déjà tenté d'alerter sur les pratiques au sein des établissements du groupe de maisons de retraite. Elles ont porté plainte il y a deux ans pour dénoncer les conditions de travail, les méthodes de management et les maltraitances à l'encontre des résidents. Elles décrivent des stocks de couches vides au 15 du mois, l'absence de lessive pour laver les draps ou des nuits où elles n'étaient que deux pour s'occuper de 90 résidents. Leur dossier avait été classé sans suite à l'époque. Toutefois pour Maitre Alain Dupuy, l'un de leurs avocats, elles ont joué le rôle de lanceuses d'alerte et le livre "Les fossoyeurs" de Victor Castanet démontre qu'elles avaient raison.

"C'est vrai qu'il y avait un côté lanceuses d'alerte et de crier dans le désert et de ne jamais être entendues. Elles ont beaucoup bougé, il y a eu des signalements auprès de l'ARS et il n'y avait jamais eu de retour si ce n'est une prise en charge qui a été exemplaire de leur point de vue par la médecine du travail et l'inspection du travail. C'est d'ailleurs l'inspection du travail qui au vu du nombre de témoignages similaires et concordants avait signalé les faits au procureur de la République. Après pour X raisons, peut être un manque de moyens ou une approche du dossier qui n'était pas la bonne, cela a été classé sans suite. Donc évidemment quand le livre sort, c'est un soulagement pour elles parce que ce qu'elles disent depuis des années c'est la même chose. On ne peut s'empêcher de faire un parallèle et d'y voir un problème systémique".

Le dossier manceau d'Orpéa pourrait être rouvert

Avec le retentissement du livre "Les fossoyeurs" de Victor Castanet, leur dossier devrait rebondir estime Maitre Alain Dupuy. "Je ne vois pas comment cela pourrait être autrement. C'est à dire qu'avec la multiplication des témoignages par des personnes qui n'ont pas les mêmes fonctions dans des établissements à travers toute la France, je ne vois pas comment il ne pourrait y avoir une suite à ce dossier. Elle sera à l'évidence judiciaire. Est-ce qu'il va y avoir une information judiciaire qui va centraliser les dossiers avec un pôle spécifique à Paris ? Cela pourrait être envisagé. Est-ce que les parquets localement vont rouvrir les dossiers ? On l'espère au Mans et selon nos informations, il est à nouveau à l'étude".

A ce stade, Orpéa ne souhaite pas communiquer sur l'affaire de l'Ehpad des Sablons.