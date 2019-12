Le Mans : quatre jeunes hommes en garde à vue pour vol de portable avec violences

Le Mans, France

Il est 2h30 du matin, ce dimanche 15 décembre, lorsque quatre individus s'en prennent à une personne seule pour lui voler son téléphone portable. Les faits se passent rue du Docteur Leroy, dans le centre-ville. Ils la rouent de coup avant de s'en aller. La victime est alors admise aux urgences, légèrement blessée.

La police procède à un examen minutieux des vidéos des caméras de surveillance et parvient à identifier les agresseurs. Elle retrouve le premier, à 4h25, vers la place de la République. Puis, les policiers vont cueillir les trois autres à l'hôtel où ils séjournent. Les quatre suspects ont entre 19 et 21 ans. Ils sont placés en garde à vue et devraient être déférés prochainement.