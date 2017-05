Le Mans : reconstitution, ce jeudi du meurtre de la rue Albert Maignan

Une partie de cette rue du centre-ville du Mans est interdite à la circulation et au stationnement jusqu’à ce jeudi 22 heures. Les enquêteurs reconstituent le meurtre de l’ancien directeur commercial de la société Prunier, tué de trois balles dans son appartement en juin 2015.

Des panneaux provisoires interdisant le stationnement avec au dos un arrêté municipal faisant état d’une demande de la « direction départementale de la sécurité publique ». C’est ainsi que les riverains ont été informés. La plupart des habitants, y compris dans l’immeuble concerné, disent ne pas être au courant des raisons de cette interdiction temporaire. Certains évoquent « le passage de camions de chantiers » et ne veulent pas croire à un « retour » de cette affaire qui a fait beaucoup de bruit dans la rue : « c’est terminé, on en parle plus ! », dit une retraitée. Pourtant, c’est bien pour laisser le champ libre aux enquêteurs que la rue Albert Maignan est fermée entre les rues Sainte Croix et Flore à partir de ce mercredi 19 heures et jusqu’à jeudi 22h. Le secteur sera d’ailleurs bouclé par les forces de l’ordre pour empêcher les curieux de s’approcher.

Un meurtre qui reste mystérieux

Le corps sans vie de Frédéric Guittard avait été retrouvé dans son appartement du 31 rue Albert Maigan au Mans le 29 juin 2015. L’ancien directeur commercial de l’entreprise Prunier a été tué de trois balles. Dans cette affaure, trois personnes ont été mises en examen : sa femme avec laquelle il était en instance de divorce ainsi que deux amis du couple. L’épouse aurait demandé à ces personnes d’aller « discuter » et seulement « discuter » avec Frédéric Guittard avant que la situation dégénère.

Le centre diocésain, situé juste en face de l'immeuble où aura lieu la reconstitution s'attend à passer une longue journée ce jeudi et l'exprime avec humour sur les réseaux sociaux.

Si la reconstitution du crime de la rue Albert Maignan (18/05) est un peu longue, venez en face : ce tweet + carte de presse = café offert — Maison Saint Julien (@MaisonStJulien) May 16, 2017

