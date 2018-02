Le Mans Sarthe Basket s'impose contre Nanterre et se qualifie pour la finale de la Leaders cup. Pour soulever le trophée comme en 2014, les Tangos devront battre Monaco, double tenant du titre. Coup d'envoi ce dimanche à 17h en direct sur France Bleu Maine.

Le Mans, France

Les Tangos soulèveront peut être ce dimanche soir le trophée ! Le Mans Sarthe Basket est en finale de leaders cup après avoir sorti la JSF Nanterre, dans un match parfaitement maîtrisé malgré une pluie de paniers à 3 points franciliens en deuxième mi-temps. Victoire 82 à 74 du MSB porté par Yousoupha Fall (15 points, 11 rebonds et 25 d'évaluation).

Après celle de 2014, gagnée et celle de 2015, perdue, les basketteurs sarthois vont disputer ce dimanche après-midi une troisième finale à Disney. Si l'on prend en compte l'historique de la semaine des As, l'ex leaders cup, ce sera la même 7ème finale pour les Manceaux qui ont remporté l'épreuve à 3 reprises (2006, 2009 et 2014).

Le Mans Sarthe Basket sera opposé à Monaco, double tenant du titre et co-leader de la Pro A qui n'a fait qu'une bouchée de l'Asvel, 79 à 66. Début de la rencontre à 17h.

Les Tangos reprendront ensuite le championnat le 3 mars avec un déplacement à Chalons-sur-Saône pour le compte de la 21ème journée de Pro A. Prochain match à Antares n'aura lieu que le 9 mars contre Antibes.