Le Mans : sept prévenus condamnés pour des vols de cartes bancaires partout en France

Le jugement a été rendu ce vendredi 9 juillet au tribunal judiciaire du Mans : sept prévenus sont condamnés pour des vols de cartes bancaires dans tout le pays. 47 victimes sont recensées dans 44 départements, dont la Sarthe où l'enquête a débuté, notamment à Sablé-sur-Sarthe et Brulon.

La technique identifiée était de distraire des personnes âgées à un distributeur pour leur subtiliser leurs cartes et leurs codes. Elles étaient utilisées dans la foulée dans des commerces lors de "tournées" en voiture, qui mobilisaient plusieurs personnes.

5 ans de prison pour le cerveau présumé

Les magistrats ont dû démêler les rôles des différents prévenus de ce gang basé à Marseille et centré autour d'une famille. Ils ont décidé d'en relaxer certains pour les faits d'association de malfaiteurs, d'autres ont vu les faits d'escroquerie en bande organisée requalifiés en simple escroquerie. Six d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 10 à 18 mois de prison ferme. Le père, soupçonné d'être le cerveau de l'opération, a été condamné à 5 ans de prison et compte faire appel.

"C'est une peine extrêmement lourde, il faut rappeler que ce sont uniquement des atteintes aux biens et non aux personnes", précise son avocat, Jonathan Proust. "Vous aviez plusieurs personnes qui ont décidé de se réunir pour commettre un certains nombre d'infraction, le rôle de tête de réseau qui a été affublé à mon client n'est pas le bon."

Dans ce dossier, on lui reproche 44 faits des vols. Outre son appel, il doit encore comparaître dans six à sept audiences pour des faits similaires dans différentes juridictions, selon son avocat.