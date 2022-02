Le Mans : trois blessés lors d'une rixe entre bandes rivales

Les passagers du tramway se souviendront sans doute longtemps de cette fin d'après-midi quand un adolescent de 16 ans environ s'est réfugié dans une des rames au niveau de l'arrêt Maillets -Zamenhof.

Selon des témoins cités par le Maine Libre, le jeune homme qui perdait du sang, hurlait de douleur. Le tram s'est arrêté deux stations plus loin pour permettre aux secours d'intervenir. Il n'est pas le seul a être blessé. Deux autres hommes, un mineur et un majeur, ont également reçu des coups de couteaux. Leurs vies toutefois ne seraient pas en danger.

Une bagarre entre bandes rivales

D'après les témoignages recueillis par nos confrères, une rixe aurait éclaté en fin d'après-midi dans le quartier Bellevue à la limite entre Le Mans et Coulaines. Elle aurait opposé deux bandes rivales dont l'une proviendrait du quartier des Glonnières et qui aurait donc traversé la ville pour venir en découvre. On ne sait pas quel est le motif de la bagarre, ni combien de jeunes, précisément, y ont participé. La police a procédé à plusieurs interpellations