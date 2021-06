Le Mans : un corps retrouvé dans la Sarthe

Un corps sans vie a été découvert mardi soir dans la Sarthe, en aval du barrage où s'est produit l'accident de kayak dimanche après- midi. Selon un communiqué de la Procureure de la République du Mans, Delphine Dewailly, il pourrait s'agir du corps de la femme qui naviguait sur l'embarcation.

Une autopsie va être pratiquée

La Procureure de la république précise qu'une autopsie va être pratiquée pour définir l'identité de la victime et les causes du décès. Dimanche en début d'après-midi, un kayak loué à une base nautique du Mans, s'est renversé près d'un écluse située entre le quai Louis Blanc et le quai Ledru Rollin. Il y avait deux personnes à son bord : une femme de 35 ans portée disparue jusque-là et son compagnon qui a pu être extrait de l'eau et réanimé. Transporté à l'hôpital du Mans, "son état de santé s’est stabilisé", selon le communiqué du parquet qui ajoute qu'"il est trop tôt pour évaluer les séquelles dont il sera atteint".