Le Mans : un couple condamné à un mois de prison avec sursis pour ne pas avoir scolarisé son fils

Le Mans, France

Un couple d'Yvré L'Evêque condamné à un mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel du Mans pour ne pas avoir scolarisé son enfant. L'adolescent, à l'époque âgé de 14 ans, avait été exclu du collège Pasteur, à Yvré-l'Évêque, en octobre 2016, et était réaffecté au collège Berthelot, au Mans. Mais après plusieurs convocations et rappels à la loi, les parents ne se sont jamais présentés et n'ont jamais réinscrit leur fils dans l'établissement où il était réaffecté.

Trois courriers de relance, mais pas de réinscription

Les parents ont expliqué s'être sentis complètement dépassé par leur fils, décrit comme colérique, perturbateur. "Ils n'ont pas la main dessus", a déclaré le président du tribunal durant l'audience. Après trois courriers de relance, deux mois après son exclusion, toujours pas d'inscription, et son comportement était "très limite", à tel point qu'il traînait autour de son ancien établissement et provoquait des incidents, avant d'être mis en examen par un juge des enfants.

"On avait oublié les rendez-vous", se justifie le père, horticulteur. Sa femme est mère au foyer : "Je garderais le papier en main pour ne pas oublier". Il n'empêche qu'à l'audience, aucun n'était présent. Leur fils a été placé en établissement spécialisé.