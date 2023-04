Le Mans : un enfant de 4 ans meurt renversé par une voiture, le chauffard en fuite

C'est un mélange de tristesse et de colère dans le quartier des Sablons du Mans au lendemain de l'accident mortel qui s'est produit ce lundi 17 avril 2023 rue de Turquie. Vers 16h30, une voiture s'engage à vive allure dans cette rue longeant des établissements scolaires et une aire de jeux pour enfants. Elle percute un petit garçon de quatre ans qui, selon des témoins, regagnait seul son domicile situé en face de l'air de jeux. Malgré la violence du choc, le chauffard ne s'arrête pas. L'enfant, lui, décède quelques minutes plus tard lors de son transfert au centre hospitalier du Mans.

Un appel à témoin envisagé par la police

Une enquête a été ouverte par la police qui recherche le conducteur en fuite. Pour le moment, aucune interpellation n'a été réalisée. Un appel à témoin pourrait être lancé dans les prochaines heures, selon une source au commissariat du Mans. Des témoins évoquent une voiture de couleur grise.

Pour les riverains, la peine est immense. "Il n'y a pas pire que de perdre un enfant", réagit Philippe, un résident de la barre d'immeuble où habitait la jeune victime. "Je n'ai pas trouvé le sommeil avant quatre heures du matin". Françoise, une nourrice qui a assisté à l'accident, se dit "meurtrie" : "Je ne peux pas en parler, c'est trop dur. Je gardais des petits dans l'air de jeux quand cela s'est produit. C'est un traumatisme qui marquera longtemps les habitants du quartier, c'est sûr".

Vitesses excessives dans le quartier

Les habitants sont nombreux à dénoncer la vitesse excessive sur cet axe pourtant limité à 30 km/h. "Cela roule trop vite. Il y a quelques dos d'âne aux intersections, mais il en faudrait plus", estime Bernard, un riverain. "Il y a des enfants qui jouent, et il faut le dire, parfois sans surveillance, c'est vrai, mais trop de jeunes ne font pas gaffe. Ils déboulent à fond, prennent des sens interdits, roulent sur les trottoirs avec leurs scooters. Il y a aussi des rodéos. C'est n'importe quoi".

Françoise, la nourrice, confirme : "La semaine dernière, j'étais avec une poussette et j'ai failli me faire renverser. Ce n'est pas normal. L'accident de lundi, c'est dramatique, mais on le savait, on se le disait, ça devait arriver un jour ou l'autre".