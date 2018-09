Le Mans, France

C'est malheureusement devenu un grand classique des escroqueries. Un homme de 91 ans a été abusé par de faux policiers, ce dimanche midi, au Mans.

Alors qu'il sort du marché, il est abordé par deux personnes, se réclamant de la police. Elles le mettent en confiance, le raccompagnent jusqu'à son domicile, rue de l'Arrivée, dans le quartier de Pontlieue.

Ils lui font croire à un cambriolage

Là, les deux malfaiteurs lui font croire qu'il a peut-être été cambriolé et le persuadent de vérifier ses objets de valeur. Le vieil homme ouvre son coffre-fort.

L'un des deux voleurs détourne son attention, pendant que son complice embarque une enveloppe, garnie de 500 euros en liquide, ainsi qu'un bijou en or et la carte bancaire de la victime, qui ne s'en rend compte qu'une fois seul.

Le nonagénaire prévient alors les vrais policiers mais à leur arrivée, impossible de mettre le grappin sur les deux escrocs.

Ne pas hésiter à vérifier l'identité en cas de doute

Le commissariat du Mans donne quelques conseils pour éviter les "arnaques à la fausse qualité". En cas de doute, demander la carte professionnelle des policiers : il y est écrit le nom et le grade. Ne pas hésiter non plus à contacter le commissariat pour vérifier si les noms sont connus. "Un vrai policier ne le prendra jamais mal", concluent les forces de l'ordre.